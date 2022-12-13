Son günlerde gündemde yer alan isimlerden biri olan Cemil Kılıç hakkında merak edilenler var. Vatandaşlar arama motorlarında Cemil Kılıç kimdir? Cemil Kılıç neden ihraç oldu? sorularına yanıt arıyor. Peki, Cemil Kılıç kimdir? Cemil Kılıç neden ihraç oldu? İşte detaylar...

Cemil Kılıç'ın neden ihraç edildiği merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşların ismini sıklıkla duyduğu isimlerden biri olan Cemil Kılıç'ın kim olduğu ise bir diğer merak konusu oldu. Peki, Cemil Kılıç kimdir? Cemil Kılıç neden ihraç oldu? Detaylar haberimizde.

CEMİL KILIÇ NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Cemil Kılıç görevine son verildiğini sosyal medya hesabında yaptığı şu paylaşım ile duyurdu;

"Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 yıllık eğitimcilik görevime son verildi. Öğrencilerimden ve derslerimden koparılıp görevimden ihraç edildim. 23 yıl boyunca sürekli bir biçimde aklı, bilimi, inanç özgürlüğünü, bir arada yaşama kültürünü, Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, aydınlanmayı, Atatürk ilke ve devrimlerini savundum. Bir barış ve sevgi dini olan İslam'ın erdemlerini anlattım. Bunlardan hiçbir zaman ödün vermedim. Ancak gerici çevrelerin hep hedefinde oldum."

CEMİL KILIÇ KİMDİR?

Cemil Kılıç 1975 yılında İstanbul'da doğdu.

Sinop nüfusuna kayıtlıdır.İlk öğrenimini Sinop ve İstanbul'da tamamladı. İstanbul'da Küçükköy İmam Hatip Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Kelam ve İslam Felsefesi Bölümü'nü bitirdi.

1998 yılında yine Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji Anabilim dalında master eğitimine başladı.

1999 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine atandı.

2001 yılında master eğitimini tamamladı. Halen eğitimcilik görevini sürdürmektedir.