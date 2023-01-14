Cemil Demirbakan kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi? Cemil Demirbakan şarkıları!

Magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan şarkıcı Cemil Demirbakan hakkında Cemil Demirbakan kimdir araştırması yapılıyor. Cemil Demirbakan kim? Cemil Demirbakan aslen nereli, yaşı kaç, burcu ne, evli mi merak ediliyor. Peki, Cemil Demirbakan kimdir? Cemil Demirbakan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, Cemil Demirbakan'ın şarkıları!

Cemil Demirbakan kimdir? Magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan şarkıcı Cemil Demirbakan hakkında Cemil Demirbakan kimdir araştırması yapılıyor. Cemil Demirbakan kim? Cemil Demirbakan aslen nereli, yaşı kaç, burcu ne, evli mi merak ediliyor. Peki, Cemil Demirbakan kimdir? Cemil Demirbakan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, Cemil Demirbakan'ın şarkıları haberimizde...

CEMİL DEMİRBAKAN KİMDİR?

Cemil Demirbakan 7 Mayıs 1971, Ankara, Türkiye doğumlu Türk müzisyen, Yüksek Sadakat grubunun eski solistidir.

1971 doğumlu olan Ahmet Cemil Demirbakan, ilkokul yıllarından itibaren okul gruplarında hep solist olmuştur. Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra müzikle daha çok ilgilenmeye başladı. İlk grubunu 1990 yılında Sıkoçbrayt Kardeşler adında kurdu. Bu grupla sahne deneyimi kazandı ve müzik yaşmının ilk adımlarını attı. Daha sonra askere gidip gelen Cemil Demirbakan Antalya'da tekrar sahne almaya karar verdi. Antalya'da tanıştığı Onno Tunç onun hayatını değiştirdi. 2 yıl sadece müzik ile uğraşan Cemil Demirbakan daha sonra iş hayatına döndü ve iki yıl mühendislik yaptı. Müzik tutkusu hala devam eden Cemil Demirbakan daha sonra 1990'lı yılların sonlarında Cornflakes adında bir cover grubu kurdu. İstanbul'da önemli kulüplerde sahne aldı. Cornflakes ile belli bir yere geldi.