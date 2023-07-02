Çember: Sırlar Apartmanı konusu nedir, oyuncuları kimler? Çember: Sırlar Apartmanı nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Film hangi yıl yapımı?

Bayram haftası nedeniyle birçok kanalda yerli ve yabancı filmler ekranlara geliyor. Bugün Kanal D'de yayınlanacak olan film ise Çember: Sırlar Apartmanı oldu. Peki, Çember: Sırlar Apartmanı filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Çember: Sırlar Apartmanı filmi nerede çekildi, kaç yılında çıktı? Çember: Sırlar Apartmanı oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Çember: Sırlar Apartmanı detayları merak edildi. Peki, Çember: Sırlar Apartmanı filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Çember: Sırlar Apartmanı filmi nerede çekildi, kaç yılında çıktı? İşte bilgiler...

ÇEMBER SIRLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Bir süredir cinayet büroda sessizlik hakimdir. Bundan fırsat bulan ekibimiz öğle yemeği için sahilde köfte ekmek yerken, yemekleri bir çığlık tarafından bölünür. Ünlü polisiye yazarı Selçuk Güneş, yaşadığı Güneş Apartmanı'nın terasından aşağı atılmış, asistanı Melisa Soyer ise sırtından bıçaklanmıştır.Apartmana giren çıkan kimse yoktur; katil içeriden biridir. Selçuk Güneş'in oyuncu olma hayalleri ile yanıp tutuşan küçük oğlu Mahir, kumarbaz büyük oğlu Deniz, apartmanın kapıcısı Hako, giriş dairede oturan Rum falcı Fotini ve Şermin apartman sakinlerinden oluşan şüphelilerdir. Araştırma derinleştikçe apartmanda yaşayanların sırları ve geçmişindeki hayaletler ise bir bir ortaya çıkacaktır.

ÇEMBER SIRLAR APARTMANI HANGİ YIL ÇIKTI?

Başrollerinde Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı'nın olduğu "Çember: Sırlar Apartmanı" filmi 2021 yılında çıktı. Film Kanal D'de ekranlara gelecek.

ÇEMBER SIRLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLERDİR?