Çember: Karanlığın Gözleri konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çember: Karanlığın Gözleri filmi nerede çekildi, hangi yıl çıktı, hangi ülke yapımı?
Bugün Kanak D'de Çember: Karanlığın Gözleri filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Çember: Karanlığın Gözleri nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çember: Karanlığın Gözleri filmi hangi yıl çıktı, hangi ülke yapımı? merak ediyor. İşte detaylar...
Çember: Karanlığın Gözleri filminin konusu nedir? Başrollerinde Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay, Serdar Orçin, Özgür Dereli'nin olduğu filmin yönetmeni Ömer Baykul. Peki, Çember: Karanlığın Gözleri nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çember: Karanlığın Gözleri filmi hangi yıl çıktı, hangi ülke yapımı?
Film 2021 yapımıdır. Başrollerinde Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay, Serdar Orçin, Özgür Dereli'nin olduğu "Çember: Karanlığın Gözleri" filmi bugün 29 Temmuz Cuma Kanal D'de yayınlanacak.
Ekranda olduğu dönemde izleyiciden büyük beğeni kazanan, yapımını Ans Productions & Evrensel Films'in, yapımcılığını Abdullah Oğuz ve Evren Oğuz'un yönetmenliğini ise Abdullah Oğuz'un üstlendiği polisiye film serisi Çember, beşinci filmi olan "Çember: Karanlığın Gözleri" ile Tv'de ilk kez bu akşam ekrana geliyor. Üniversite araştırma görevlisi olan Prof. Dr. Sinan Demirhan evinde ailesiyle birlikteyken saldırıya uğrar. Olay yerinde kanlar yazılmış şifreli mesajlar bulunur. Karısı ve kızı ölürken saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan profesör yoğun bakımda uyutulur. Bir yandan Tübitak'tan gelen bir kriptoloji uzmanının yardımıyla şifreleri çözmeye çalışırken, diğer yandan profesörün kendi ürettiği enerjiyle giden bir araç prototipi üzerinde çalıştığını öğrenen özel birim polisleri, kendilerini inanılmaz bir komplonun ortasında bulurlar. Profesör ile ailesine kim, niçin saldırmıştır? Saldırı profesörün geliştirdiği prototipi çalmak için mi düzenlenmiştir? İşini içinde yabancı ajanlar mı vardır? Zeynep ve Hakan bu gizemli olayı çözmeye çalışırken, özel birime sıra dışı bir amirin atanmasıyla birlikte soruşturma daha da ilginç bir hal alır
Özgürcan Çevik
Tuvana Türkay
Serdar Orçin
Özgür Dereli
Nehir Çağla Yaşar
Güvenç Selakman
Cenk Tunalı
Taylan Akgül
Savaş Akın
Canberk Demirkılıç
Ozan Ceylan