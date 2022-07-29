Çember: Karanlığın Gözleri konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çember: Karanlığın Gözleri filmi nerede çekildi, hangi yıl çıktı, hangi ülke yapımı?

Çember: Karanlığın Gözleri filminin konusu nedir? Başrollerinde Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay, Serdar Orçin, Özgür Dereli'nin olduğu filmin yönetmeni Ömer Baykul. Peki, Çember: Karanlığın Gözleri nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çember: Karanlığın Gözleri filmi hangi yıl çıktı, hangi ülke yapımı?

ÇEMBER KARANLIĞIN GÖZLERİ FİLMİ HANGİ YIL ÇIKTI?

Film 2021 yapımıdır. Başrollerinde Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay, Serdar Orçin, Özgür Dereli'nin olduğu "Çember: Karanlığın Gözleri" filmi bugün 29 Temmuz Cuma Kanal D'de yayınlanacak.

ÇEMBER KARANLIĞIN GÖZLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ekranda olduğu dönemde izleyiciden büyük beğeni kazanan, yapımını Ans Productions & Evrensel Films'in, yapımcılığını Abdullah Oğuz ve Evren Oğuz'un yönetmenliğini ise Abdullah Oğuz'un üstlendiği polisiye film serisi Çember, beşinci filmi olan "Çember: Karanlığın Gözleri" ile Tv'de ilk kez bu akşam ekrana geliyor. Üniversite araştırma görevlisi olan Prof. Dr. Sinan Demirhan evinde ailesiyle birlikteyken saldırıya uğrar. Olay yerinde kanlar yazılmış şifreli mesajlar bulunur. Karısı ve kızı ölürken saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan profesör yoğun bakımda uyutulur. Bir yandan Tübitak'tan gelen bir kriptoloji uzmanının yardımıyla şifreleri çözmeye çalışırken, diğer yandan profesörün kendi ürettiği enerjiyle giden bir araç prototipi üzerinde çalıştığını öğrenen özel birim polisleri, kendilerini inanılmaz bir komplonun ortasında bulurlar. Profesör ile ailesine kim, niçin saldırmıştır? Saldırı profesörün geliştirdiği prototipi çalmak için mi düzenlenmiştir? İşini içinde yabancı ajanlar mı vardır? Zeynep ve Hakan bu gizemli olayı çözmeye çalışırken, özel birime sıra dışı bir amirin atanmasıyla birlikte soruşturma daha da ilginç bir hal alır

ÇEMBER KARANLIĞIN GÖZLERİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Özgürcan Çevik

Tuvana Türkay

Serdar Orçin

Özgür Dereli

Nehir Çağla Yaşar

Güvenç Selakman

Cenk Tunalı

Taylan Akgül

Savaş Akın

Canberk Demirkılıç

Ozan Ceylan