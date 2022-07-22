Büyük ilgi toplayan dizisinin ardından Çember serisi, yeni bölümü Kalpsiz ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan Çember: Kalpsiz bölümü saat 20:00'de başlayacak. Peki, Çember Kalpsiz nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Çember Kalpsiz filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Bilgiler sizlerle...

ÇEMBER: KALPSİZ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çember: Kalpsiz filminin çekimleri İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçekleştirildi.

ÇEMBER: KALPSİZ KONUSU NEDİR?

Polisiye Film serisi Çember'in yeni bölümünün adı Kalpsiz. Ekibimiz yeni bir cinayeti daha aydınlatmanın peşinde. Kalbi sökülen bir ceset bulunur. Olayın hemen ardından kız kardeş kanlı kıyafetiyle gelip cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eder. Katil yoksa kız kardeş mi çıkacak ya da kocası mı? Peki ya öldürülen kişinin kalbi nerede?

Yapım: Ans Productıons & Evrensel Films

Yapımcı: Evren Oğuz

Yönetmen: Abdullah Oğuz

Oyuncular: Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay, Barış Bağcı

ÇEMBER: KALPSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yapımcılığını Evren Oğuz'un, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı Çember: Kalpsiz serisinin oyuncuları arasında Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı bulunuyor.