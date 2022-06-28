Çember, ANS Productions imzalı, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un üstlendiği, senaryosunu İbrahim Altun ve Evren Oğuz'un birlikte yazdığı, başrollerini Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Serdar Orçin'in paylaştığı, 3 Temmuz 2017 tarihinde Star TV'de yayına başlayan ve başrollerinde eski olarak Barış Bağcı, Serhat Kılıç, Pelin Akil, Olgun Toker ve Anıl Altan'ın olduğu aksiyon, gerilim ve polisiye türündeki Türk televizyon film serisidir. Çember Güven Bana nerede çekildi? Çember Güven Bana filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çember Güven Bana ne zaman çıktı?

ÇEMBER GÜVEN BANA NE ZAMAN ÇIKTI?

2 sezondan oluşan seri, 20 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanan 11. bölümüyle Star TV'de final yapıp 2 yıl aradan sonra 5 Eylül 2021 tarihinde Kanal D'de yeniden yayına başladı ve 16 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan 19. bölümü ile 2. kez final yaptı.

ÇEMBER GÜVEN BANA NEREDE ÇEKİLDİ?

Çember filmi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmiştir.

ÇEMBER GÜVEN BANA FİLMİNİN KONUSU NE?

Baraj gölünün sularının çekilmesiyle ortaya çıkan kırmızı bir bavulun içinde insan iskeleti bulunur. Yapılan ilk incelemede kemiklerin genç bir kadına ait olduğu anlaşılır. Haberi öğrenen kimyager Ersin, kemiklerin 6 ay önce kaybolan karısı Oya'ya ait olmasından endişelenmektedir. Karısına aşık Ersin'in tek istediği katilin bir an evvel bulunmasıdır. Elde edilen ipuçları ekibi bambaşka bir yola sokar. İpuçları farklı kişilerin katil olduğunu gösterse de ortada tek bir gerçek soru vardır. Oya'yı kim ve neden öldürmüştür?

ÇEMBER GÜVEN BANA OYUNCU KADROSU

Barış Bağcı : Başkomiser Barış : 1-15

Serhat Kılıç : Komiser Adem Karabay : 1-6

Pelin Akil : Komiser Yardımcısı Ayşe Derinöz : 1-11

Olgun Toker : Komiser Cumali Apaydin : 7-9

Sermet Yeşil : Başkomiser Şinasi Bülbül : 10-11

Anıl Altan : Komiser Yardımcısı Volkan Eroğlu : 1-11

Aylin Şallı

Sedef Avcı : Deniz Bayraktar/Nazlı Balamir : 1

Menderes Samancılar : Cemal Seymen : 2

İrem Altuğ : Vildan Görgülü

Duygu Yetiş : Hande Ertemoğlu : 3

Melisa Sözen : İpek Eryılmaz : 4

Melike İpek Yalova : Leyla : 5

Çağdaş Onur Öztürk : Mehmet : 9

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