Diplomat Cemalettin Kani Torun kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Gelecek Partisi Genel Sekreteri olan Cemalettin Kani Torun nereli, kimdir ve kaç yaşında sorularına yanıt aranıyor. Peki, Cemalettin Kani Torun kimdir? Cemalettin Kani Torun kaç yaşında, nereli? Cemalettin Kani Torun biyografisi!

Gelecek Partisi Genel Sekreteri olan Cemalettin Kani Torun 1959 yılında Artvin'de dünyaya geldi. Cemalettin Kani Torun biyografisi araştırılıyor. Cemalettin Kani Torun kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Cemalettin Kani Torun, Marmara Üniversitesi'nde doktora yaptı. Marmara Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalıştı. Cemalettin Kani Torun kimdir? Cemalettin Kani Torun kaç yaşında, nereli? Cemalettin Kani Torun biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

CEMALETTİN KANİ TORUN KİMDİR?

1959Artvin doğumlu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Türkiye'nin değişik bölgelerinde doktor olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi'nde doktora yaptı. Marmara Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalıştı.

1996 yılında İngiltere'ye gitti. Orada yaşadığı sırada Doctors Worldwide (Yeryüzü Doktorları) isimli gönüllü yardım kuruluşunun kurucuları arasında yer aldı. 2001 - 2011 yılları arasında Ingiltere'de bu kurumun CEO'luğunu yürüttü.Bu dönemde ağırlıklıAfrika kıtasında olmak üzere birçok yardım ve kalkınma projesini yönetti.

2011 yılında Somali'ye Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı. 2014 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 3 yıl boyunca Somali'de çatışma çözümleri ve barışın temini, yardım ve kalkınmaprojelerinin yönetimi ve devletin yeniden inşası konularında çalıştı.

2014 yılında Başbakan Başdanışmanlığı görevine atandı. İnsani yardımlar,yurtdışına yönelik kalkınma yardımları ve Suriye'li sığınmacılar konularında çalıştı.

7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde Bursa'dan milletvekili seçilerek Meclise girdi. Bu dönemde Meclis Dışişleri Komisyonu'nda başkan vekili, ve Avrupa konseyi parlamenterler Meclisi Türk grubunda üye olarak çalıştı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde aday olmadı.