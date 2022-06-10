Cemal Tarancı kimdir? Cemal Tarancı hangi kulüpte yönetici? Cemal Tarancı mesleği ne? - Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu, başkanlık seçimi için 9 aday olduğunu duyurdu. TFF'nin açıklamasına göre Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıl tan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Cemal Tarancı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın aday oldu. Peki, Ayhan Sağaltıcı kimdir? Cemal Tarancı hangi kulüpte yönetici? Cemal Tarancı mesleği ne?

CEMAL TARANCI KİMDİR?

Cemal Tarancı, TFF başkan adaylığına başvuran isimler arasında yer alıyor. Ancak kendisi hakkında henüz detaylı bilgiler yer almıyor. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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