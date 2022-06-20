Cemal Metin Avcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Katil zanlısı Cemal Metin Avcı mesleği ne? Hakkındaki yer alan tüm bilgiler

Katil Cemal Metin Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne araştırılmaya başlandı. Peki Cemal Metin Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında?

CEMAL METİN AVCI KİMDİR?

Cemal Metin Avcı, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı olarak yargılanan kişidir.

Cemal Metin Avcı evli ve 32 yaşındadır. Cemal Metin Avcı Muğla'nın merkezinde bir bar sahibidir. Yani mesleği bar işletmecisidir. Ayrıca Muğla'nın sanayi bölgesinde bir dükkanın da sahibi olduğu söylenmektedir.

PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ NEDİR?

16 Temmuz günü kardeşi Sibel Gültekin'le telefonla görüştükten sonra yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden Menteşe ilçesindeki AVM'ye gitmek üzere ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Kız kardeşi Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu ve sosyal medyadan yardım isteyerek Gültekin'in bulunmasını istedi. Katil zanlısı evli ve bir çocuk babası olan 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı'nın ifadesine göre Avcı, Gültekin'e şiddet uygulayarak onu bayıltıktan sonra boğarak cinayeti işledi.

Zanlı Gültekin ile ilişkilerinin olduğunu ve kendisini terk etmesi üzerine yaşanan tartışma sonucu cinayeti işlediğini iddia etti. Gültekin'in ailesine göre ise zanlı ile Gültekin arasında bir ilişki olmayıp, zanlı Gültekin ile bir barda tanıştıktan sonra kendisini ısrarlı takip etmeye ve ona mesaj yollamaya başlamıştı. Gültekin'in babasının iddiasına göre zanlı kızı kendisini sosyal medyada engelleyince çok sinirlenerek cinayeti işlemişti.

Yine Avcı'nın ifadelerinden ve incelemelerden edinen bilgiye göre Avcı, Gültekin'i öldürdükten sonra, aynı gün; benzin istasyonundan bir şişe benzin almış ve Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bedeni çöp varilinde yakıp, üzerine beton dökerek cinayet izini silmeye çalışmıştır. Avcı sorgudaki ifadesinde "neden öldürdün?" sorusuna "bir anlık öfke ile öldürdüm" şeklinde cevap verdi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise zanlının suç ortakları bulunduğu ve cinayetin önceden ayrıntılı şekilde tasarlandığı yönündeki şüphelerini savcıya ilettiklerini belirtti

PINAR GÜLTEKİN OLAYI NEREDE, NE ZAMAN YAŞANDI?

Pınar Gültekin, 1993 doğumlu ve öğrencidir. Muğla'nın Ula ilçesinde, 16 Temmuz 2020 günü kaybolan ve Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten sonra, 21 Temmuz 2020 günü Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesedi bulundu.

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