Cemal Kaşıkçı kimdir? Cemal Kaşıkçı nerede ve nasıl öldü?

Eylül 2017'de Suudi Arabistan'ı terk ettikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaya başladı ve The Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Peki, Cemal Kaşıkçı kimdir? Cemal Kaşıkçı kaç yaşındaydı? Cemal Kaşıkçı hayatı ve biyografisi nedir? İşet detaylar haberimizde...

CEMAL KAŞIKÇI KİMDİR?

13 Ekim 1958 tarihinde Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Suudi Arabistan'da tamamlayan Cemal Kaşıkçı, 1982'de Indiana State Üniversitesi'nden mezun oldu.

1991 - 1999 yılları arasında Al Madina gazetesinin yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği vekilliği yapan Kaşıkçı, bunun yanı sıra OKAZ, Al Sharq Al Awsat, Al Majalla ve Al Muslimoon da dahil olmak üzere çeşitli günlük ve haftalık Arap gazeteleri için muhabirlik yaptı.

İngilizce yayın yapan Arab News'de yönetici olarak dört yıl çalışan Kaşıkçı, buradan sonra Al Watan'ın yazı işleri müdürlüğü görevinde kısa süre bulundu. Gazetede ülkedeki yapıyı eleştiren yazılarının çıkması üzerine görevden alındı.

Bu olaydan sonra Suudi Arabistan'ı terk eden Kaşıkçı, İngiltere ve ABD'de Suudi Arabistan Büyükelçiliği yapan Prens Türki al Faysal'ın medya danışmanlığını yapmaya başladı. 2008 yılında yeniden Al Watan'ın yazı işleri müdürlüğüne getirildi ve 2010 yılında yayınlanan eleştirel yazılar nedeniyle tekrardan görevden alındı.

Kaşıkçı, 2015'te Bahreyn'de açılan ve Suudi Prens El-Velid bin Talal'in finanse ettiği Al-Arab kanalında yer almış, Bahreynli muhalif bir din adamıyla söyleşi yapması nedeniyle kanal kapatılmıştı.

Eylül 2017'den itibaren ABD'de yaşamaya ve Washington Post gazetesinde köşe yazmaya başlayan Kaşıkçı'dan bir süredir haber alınamıyordu. Türkiye vatandaşı nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenmek için gerekli yasal işlemleri yapmak için 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giden Cemal Kaşıkçı konsoloslukta cinayete kurban gitti.

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