Oyuncu Cemal Hünal'ın yaptığı açıklamalardan sonra özel hayatı merak konusu oldu. Peki, Cemal Hünal eşi kim? Lale Cangal kimdir? İşte detaylar...

Issız Adam filmindeki karakteriyle uzun yıllar adından söz ettiren Cemal Hünal bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Cemal Hünal'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama sonrasında özel hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar Cemal Hünal'ın eşinin kim olduğu araştırmaya başladı. Peki, Cemal Hünal eşi kim? Lale Cangal kimdir? Detaylar haberimizde...

CEMAL HÜNAL EŞİ KİM?

Ünlü oyuncu Cemal Hünal 2011 yılında Lale Cangal ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten Doğan Atilla Hünal adında oğulları dünyaya gelmiştir.

LALE CANGAL KİMDİR?

Lale Cangal 2011 yılında oyuncu Cemal Hünal ile evlenmiştir. Bu evlilikten Doğan Atilla Hünal adında bir çocukları dünyaya gelmiştir. Lale Cangal'ın kendisine ait mücevher markası bulunmaktadır.