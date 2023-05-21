Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde milletvekili adayı olarak listelerde yer almakta olan Cemal Enginyurt milletvekili seçildi mi? Vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde araştırılıyor. Peki, Cemal Enginyurt milletvekili seçildi mi? Cemal Enginyurt meclise girdi mi?

CHP listelerinden Milletvekili Adayı olan Cemal Enginyurt'un nereden aday olduğu merak edilmekte ve arama motorları üzerinde Cemal Enginyurt milletvekili seçildi mi? Sorusu sorgulatılmakta. Gündemde yer alan isimlerden biri olan Cemal Enginyurt hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Cemal Enginyurt'un hayatını da araştırıyor. Peki, Cemal Enginyurt milletvekili seçildi mi? Cemal Enginyurt meclise girdi mi?

CEMAL ENGİNYURT MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ Mİ?

Cemal Enginyurt, 28. Dönem CHP'den İstanbul milletvekili olarak görev almaya hak kazandı. Cemal Enginyurt, CHP'nin DP kontenjanından İstanbul 1. bölge 9. sıra milletvekili adayı olmuştu.

CEMAL ENGİNYURT KİMDİR?

Cemal Enginyurt, 9 Nisan 1965, Ordu, Türk gazeteci, siyasetçi ve eski milletvekili.

9 Nisan 1965 yılında Ordu'nun Dedeli Köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamladı. Üniversite öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde yaptı. Henüz Lise 1 öğrencisi iken 12 Eylül 1980 darbesiyle 3 yıl hapiste kaldı. 1986 yılında Ordu Bizim Ocak temsilciliğini kurarak,12 Eylül sonrası İlk Ülkü Ocakları faaliyetini başlattı. 1991 yılında MÇP İl sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği, 1993 yılında MHP MYK üyesi, 1994 yılında MHP Ordu il başkanı seçildi. Aynı yıl MHP'den Ordu Belediye başkan adayı, 1995 seçimlerinde MHP Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu.

1997 yılında MHP Ordu İl başkanlığına tekrar seçildi, 1999 yılında MHP 1.sıra milletvekili adayı olarak girdiği seçimden Ordu milletvekili olarak, MHP'nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu. 2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi. Bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Fakat seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1. sıra milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.

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