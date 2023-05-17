Türkiye'de milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. Seçimlere büyük katılım sağlandı. Peki, Cemal Enginyurt milletvekili oldu mu, Cemal Enginyurt meclise girdi mi?

Türkiye genelinde sandıkların yüzde 99'u açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.37, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.99, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.21 olarak görülüyor. YSK Başkanı Yener son açıklamasında "Yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27. Veri girişi devam ediyor" dedi. Peki, Cemal Enginyurt milletvekili oldu mu, Cemal Enginyurt meclise girdi mi?

CEMAL ENGİNYURT MİLLETVEKİLİ OLDU MU?

Sandıkların yüzde 99'u açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

• Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.37

• Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.99

• Sinan Oğan yüzde 5.21

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için dün sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

Cemal Enginyurt 28. Dönem CHP İstanbul milletvekili oldu.