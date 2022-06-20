Cemal Enginyurt kimdir, nereli? Cemal Enginyurt kaç yaşında? Cemal Enginyurt hayatı ve biyografisi nedir?

Cemal Enginyurt, 12 Eylül 1980 darbesinde 3 yıl hapis cezası aldı. 1986 yılında Ordu Bizim Ocak temsilciliğini kurdu ve ilk Ülkü Ocakları faaliyetine başladı. 1991 yılında da MHP İl Sekreteri olarak göreve başladı ve sonrasında MHP MYK üyesi oldu. İşte, Cemal Enginyurt hakkında detaylar...

CEMAL ENGİNYURT KİMDİR?

Enginyurt, 9 Nisan 1965 tarihinde Ordu'nun Dedeli Köyünde dünyaya geldi. Türk gazeteci, siyasetçi ve eski milletvekili olan Cemal Enginyurt, ilk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamladı. Üniversite öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde yaptı. Henüz lise birinci sınıftayken iken 12 Eylül 1980 darbesiyle 3 yıl hapiste kaldı. 1986 yılında Ordu Bizim Ocak temsilciliğini kurarak, 12 Eylül sonrası ilk Ülkü Ocakları faaliyetini başlattı. 1991 yılında MÇP İl sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği yaptı, 1993 yılında MHP MYK üyesi, 1994 yılında MHP Ordu il başkanı seçildi. Aynı yıl MHP'den Ordu Belediye başkan adayı, 1995 seçimlerinde MHP Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu.

1997 yılında MHP Ordu İl başkanlığına tekrar seçilen Cemal Enginyurt, 1999 yılında MHP 1. sıra milletvekili adayı olarak girdiği seçimden Ordu milletvekili olarak MHP'nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu. 2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçilen siyasetçi, bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu, fakat seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1. sıra milletvekili adayı oldu yine seçilemedi. 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Milletvekili adayı olan ve seçimi kazanan Enginyurt, MHP Ordu milletvekili oldu. 2020 Temmuz ayında MHP'den ihraç edildi.

CEMAL ENGİNYURT HANGİ PARTİDEN?



MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un demokrat partiye geçeceği iddia edildi. Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bugün saat 14.00'te TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyecek. Böylelikle Demokrat Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı ikiye yükselmiş olacak.

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