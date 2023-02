Gündemde yer alan isimlerden biri olan Cemal Enginyurt hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Cemal Enginyurt'un hayatını araştırıyor. Peki, Cemal Enginyurt kimdir? Cemal Enginyurt kaç yaşında, nereli? Cemal Enginyurt hangi partiden?Detaylar haberimizde.

CEMAL ENGİNYURT KİMDİR?

Cemal Enginyurt (d. 9 Nisan 1965, Dedeli), Türk gazeteci, siyasetçi ve 27. Dönem Demokrat Parti Ordu milletvekili. 9 Nisan 1965 yılında Ordu'nun Dedeli Köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamladı. Lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat Bölümü'nde tamamladı. Henüz lise 1 öğrencisi iken 12 Eylül 1980 darbesiyle 3 yıl hapiste kaldı. 1986 yılında Ordu Bizim Ocak temsilciliğini kurarak, 12 Eylül sonrası İlk Ülkü Ocakları faaliyetini başlattı. 1991 yılında MÇP İl sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği, 1993 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK üyesi, 1994 yılında aynı partinin Ordu il başkanı seçildi. Aynı yıl, MHP'den Ordu Belediye başkan adayı, 1995 seçimlerinde MHP Ordu 1. sıra milletvekili adayı oldu. 1997 yılında MHP Ordu İl başkanlığına tekrar seçildi, 1999 yılında MHP 1. sıra adayı olarak girdiği seçimde milletvekili seçilerek, MHP'nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu. Rahşan Affı'na destek verdi, 21 Aralık 2000'de yapılan oylamada kabul oyu verdi. 2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi ve bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu, fakat seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1. sıra milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 2018 genel seçimlerinde yeniden TBMM'ye girdi.

MHP'den ihraç edilmesi

19 Temmuz 2020'de Cemal Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık fiyatı açıklaması üzerinden AKP'yi eleştirmiş, AKP tarafının MHP'yi yok saydığını savunmuştu. Cemal Enginyurt yaptığı açıklamalarda "Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi? Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakından başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda 'Sayın Cumhurbaşkanı' diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri? Muhalefet mi ettik size?" açıklamalarında bulunmuştur. Cemal Enginyurt'un bu açıklamalarından sonra 21 Temmuz 2020'de MHP üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir. 30 Temmuz 2020'de ise Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu toplantı yapmıştır. Toplantı sonrasında kurul başkanı MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün Cemal Enginyurt hakkında yaptığı açıklamada Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78. maddesinin Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller Başlıklı" 4. Bendinin (c), (e) ve (i) fıkrası hükümleri uyarınca parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir. açıklaması yapılmış ve Cemal Enginyurt bu kararla MHP'den ihraç edilmiştir. Cemal Enginyurt alınan ihraç kararını Twitter hesabından yorumlamıştır. Enginyurt Twitter'dan yaptığı açıklamada; MHP'den ihraç ettiniz! Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız. İhraç edenler! Bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz. Ülkücülerin sesini kimse kesemez. Millet, devlet ve Ordulular için, hep doğruları konuşan olacağım. açıklamalarında bulunmuştur.

Demokrat Parti'ye katılması

18 Aralık 2020 tarihinde Gültekin Uysal'ın daveti üzerine Ankara'da düzenlenen törenle Demokrat Parti'ye katıldı rozetini Gültekin Uysal'dan aldı.Aynı partide teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.