Cemal Enginyurt aday mı? 2023 Cemal Enginyurt milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Cemal Enginyurt aday mı? 2023 Cemal Enginyurt milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Cemal Enginyurt aday mı? 2023 Cemal Enginyurt milletvekili adayı mı? İşte detaylar...