Seçimlerden sonra CHP içinde başlayan değişim tartışması, ilçe kongrelerinin ardından süren il kongreleriyle devam ediyor. Kurultay'dan önce gözler, en çok delegeye sahip olan İstanbul'a çevrildi. İstanbul İl Başkanlığı için değişimcilerin adayı Özgür Çelik dün adaylığını açıkladı. CHP Genel Merkezi'nin desteklediği Cemal Canpolat ise sosyal medyadan adaylığını duyurdu. Peki, Cemal Canpolat kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Özgür Çelik'in ardından Cemal Canpolat da CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını ilan etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun desteklediği isim olarak bilinen Canpolat, "Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığına adayım. Geçmişte başardık! İstanbul'da bu rejime hayır dedik. Yine başaracağız." dedi. Arama motorlarında ise Cemal Canpolat kimdir? Kaç yaşında, nereli? soruları araştırıldı.

CEMAL CANPOLAT KİMDİR?

1962 yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde doğdu İlköğrenimini ve lise öğrenimini Malatya'da tamamlayan Canpolat, İstanbul'da turizm işkolunda sendika temsilciliği görevinde bulundu.

Özgür Çelik'in ardından Cemal Canpolat da CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını ilan etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun desteklediği isim olarak bilinen Canpolat, "Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığına adayım. Geçmişte başardık! İstanbul'da bu rejime hayır dedik. Yine başaracağız." dedi.

"YİNE BAŞARACAĞIZ"

Çarşamba günü İstanbul İl Başkanlığı'nda bir açıklama yapacağını belirten Canpolat'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığına adayım. Geçmişte başardık! İstanbul'da bu rejime HAYIR dedik. Yine başaracağız. Gelin büyük hikayemizi birlikte yazalım… 27 Eylül Çarşamba günü saat 18:00'de tüm yol arkadaşlarımı İstanbul İl başkanlığımıza bekliyoruz."