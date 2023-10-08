Özgür Çelik'in ardından Cemal Canpolat da CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını ilan etmişti. Cemal Canpolat kimdir? Sorusu bu nedenle zaman içerisinde birçok kişi tarafından merak edilmekte. Peki, Cemal Canpolat kimdir? Cemal Canpolat kaç yaşında, nereli? CHP İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat hayatı ve biyografisi!

Cemal Canpolat kimdir? Sorusu, gerçekleştirilen CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi nedeniyle merak ediliyor ve birçok kişi tarafından araştırılıyor. Gündeme gelen olaylar ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat hayatı ve biyografisi de oldukça merak edilmekte olan konular arasında bulunuyor. Peki, Cemal Canpolat kimdir? Cemal Canpolat kaç yaşında, nereli? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

CEMAL CANPOLAT KİMDİR?

CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat, 1962 yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde doğdu. İlköğrenimini ve lise öğrenimini Malatya'da tamamlayan Canpolat, İstanbul'da turizm işkolunda sendika temsilciliği görevinde bulundu.

Aktif siyasette 3 dönem SHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. CHP'nin yeniden siyasal yaşama dönmesi ile birlikte; İl Eğitim sekreterliği, İl Başkanı Yardımcılığı ve kısa bir süre İl Başkanlığı ve Parti Meclisi Üyeliği görevinlerinde bulundu.

Aynı süreç içerisinde; Sinop, Artvin ve birçok Rumeli Derneği ve vakfında kurucu üyelik görevinde bulunan Canpolat; Alevi- Bektaşi dernek ve vakıflarında kurucu üyelik, yöneticilik ve başkanlık görevlerinde de bulunmuştur.

Cem Dergisi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Cemal Canpolat

Canpolat altı kitap yazmıştır. Osmanlı Belgelerinde Aleviler Hakkında İdam ve Sürgün Fermanları (İkinci genişletilmiş baskı), Yüzleşme, Osmanlının Manevi Temelini Oluşturan Gerçek, Şeyh Bedreddin İriş Dede Sultan ve Sarı Saltuk adlı eserlerinin yazarıdır. ?Canpolat, evli ve bir çocuk babasıdır.

35. Olağan İstanbul İl kongresinde 25 ilçe başkanlığının desteğini alarak il başkanlığı'na seçildi.

36. Olağan İstanbul il kongresinde yeniden aday oldu. Kaftancıoğlu'na karşı yarışan Canpolat, 318 delegenin oyunu aldı. Canpolat 7 sadece 7 oy farkla seçimi kaybetti.

Canpolat'ın 36. Olağan kongrede yaptığı konuşmadan kısa bir bölüm: "Kaftancıoğlu'nun ardından Cemal Canpolat kürsüye çıktı: "Milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun tutsaklıktan kurtulması için ayağa kalkma zamanının geldiğini belirterek başlamak istiyorum" diyen Canpolat,"Sadece Enis Berberoğlu için mi, elbette hayır. 6 Milyon oy alan bir partinin iki eş genel başkanının biran önce özgürlüğüne kavuşması demokrasinin gereğidir ".