Cemal Can Nisa neden küstü? Nisa ile Cemal Can küs mü? Survivor Cemal Can ve Nisa kimdir? - Haberler

Cemal Can Nisa neden küstü? Nisa ile Cemal Can küs mü? Survivor Cemal Can ve Nisa kimdir?
Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı ile çok yakın arkadaş olan Cemal Can Canseven'in yarışma bittikten sonra Nisa ile görüşmemesi sevenlerinin dikkatini çekti. Nisa ile Danla Bilic istemediği için görüşmediği ileri sürülen Cemal Can, "Her şey yansıdığı gibi değil" demişti. Peki, Cemal Can Nisa neden küstü? Nisa Cemal Can küs mü? Cemal Can Nisa neden görüşmüyor? İşte detaylar haberimizde...
Cemal Can Nisa neden küstü? sorusu merak ediliyor. Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı ile çok yakın arkadaş olan Cemal Can Canseven'in yarışma bittikten sonra Nisa ile görüşmemesi sevenlerinin dikkatini çekti. Nisa ile Danla Bilic istemediği için görüşmediği ileri sürülen Cemal Can, "Her şey yansıdığı gibi değil" demişti. Peki, Cemal Can Nisa neden küstü? Nisa ile Cemal Can küs mü? İşte detaylar haberimizde...
Survivor yarışmasıyla ünlenen Cemal Can Canseven, yakın arkadaşı Danla Bilic'in doğum gününü kutladığı gece mekan çıkışı soruları yanıtladı. Survivor'da bir an olsun ayrılmadığı Nisa ille Danla Bilic istemediği için görüşmediği ileri sürülen Cemal Can, 'Nisa Hanımla görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi?' sorusu üzerine "Bitmesinin sebebini nereden biliyorsunuz? Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz" demişti.
Cemal Can Canseven, bu açıklamasıyla Nisa ile küs olmadığını göstermiş oldu. Ancak iki tanınan isim, Survivor'un final yapmasının ardından görüşmemeye başladı.
Canseven, 25 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Anne tarfından aslen Rizeli, baba tarafından da Selanik göçmenidir. Üniversie okumak için geldiği İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı İletişim Bölümü'nde eğitim gördü. Ancak İstanbul'daki asıl amacı model olabilmekti.
Bir dönem okulu dondurup Dj'lik kursuna giden Censever, Danla Bilic ile çektiği videolar ile tanındı. Sosyal medyada ikilinin resimlerine rastlamak mümkün. Cemal Can'ın burcu ikizler, boyu 1.86 cm, kilosu ise 82'dir. Genç yetenek katıldığı Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında 14 Temmuz günü yapılan büyük finalda şampiyon oldu.