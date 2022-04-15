Cem Yılmaz Netflix dizisi magazin gündeminde yer aldı. Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve kadrosunda usta isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisi Netflix'te yayınlanacak. Sosyal medya hesabından dizinin afişini paylaşan Cem Yılmaz, Erşan Kuneri karakterinin yazdığı bir mektubu da yayınladı. Peki, Cem Yılmaz Netflix dizisi Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Erşan Kuneri dizi oyuncuları haberimizde...

ERŞAN KUNERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından dizinin afişini ve mektubu paylaşan Cem Yılmaz, "Memleketin en başarılı aktörleri ile beraber hayata geçirdiğimiz Erşan Kuneri işte böyle bir şey. Lütfen mektubumu okuyunuz" notunu düştü. Merakla beklenen Erşan Kuneri dizisi 13 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak.

"BAZEN 40 GÜN EMEK VERİRSİN 40 YIL UNUTULMAZ"

Erşan Kuneri'nin yazdığı mektupta ise şu ifadeler yer alıyor: "Yine daktilonun başındayım. Yazıhanedeyim. 'Doyamadım' filmimiz acayip bir iş yaptı ortalık yıkıldı. Toparladık gibi. Mami de memnun. Miki Bar da çok iyi gidiyor. Acısıyla tatlısıyla ne 2 seneydi be. 7 film yaptık toplam bu 2 sene. Ben varım, Muammer var, Alev, Seyyal, Feride, Tumtum, Altın ve Payro. Alev'e Kuru Murat'ı anlatırken ne demiştim bizim neyimiz eksik en güzellerini yaparız demiştim. Payro Kemal ile daha dün görüştüm yine setlerde haylaz. Abi diyor Blue Box'ı Erman'da ilk sen kullandın herkes şimdi uçma peşinde dedi. Komedi, macera, aşk, intikam.. 7 film… Bazılarını 3 günde çektik bazılarını 40 günde. Bazen 40 gün emek verirsin 40 yıl unutulmaz."

"BENİ GÖRDÜĞÜNÜZ YERDE İZLEYİN"

"Ben Erşan Kuneri, bir yıldız olduğum kadar bir sinema emekçisiyim. 40 yıl sonra biri bulsa filmlerimizi izlese bugünleri yad etse ne sevinirim. Düşünsenize yıl olmuş 2022, biz belki yokuz. Ama filmimiz oynuyor bir yerlerde. Ne güzel olurdu. Bir yere not edin 13 Mayıs 2022 geçen Alev'in yıldız haritasında çıktı, belli mi olur o gün bugündür belki. Hepinizi çok sevdim ve seviyorum, seveceğim. Beni gördüğünüz yerde izleyin bundan daha güzel hediye olmaz bana. Göklerdeki değil yanı başınızdaki yıldızınız. Erşan Kuneri. 1982/ İstanbul"