Yer aldığı projelerdeki başarısıyla sıkça adından söz ettiren ve haziran ayında emekli olan Cem Yılmaz ne kadar maaş aldığı gündeme geliyor. Cem Yılmaz ne kadar emekli maaşı alıyor ve Cem Yılmaz kaç TL maaş alıyor sorularına yanıt aranıyor. Peki, Cem Yılmaz ne kadar emekli maaşı alıyor? Cem Yılmaz kaç TL maaş alıyor?

Gösterilerinin yanı sıra kendi dizi ve filmlerini çeken Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettiriyor. Cem Yılmaz ne kadar emekli maaşı alıyor ve Cem Yılmaz kaç TL maaş alıyor soruları gündeme geliyor. Cem Yılmaz ne kadar emekli maaşı alıyor? Cem Yılmaz kaç TL maaş alıyor? Detaylar haberimizdedir…

CEM YILMAZ NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIYOR?

Yer aldığı projelerdeki başarısıyla sıkça adından söz ettiren ve haziran ayında emekli olan Cem Yılmaz, "1996'dan beri setteyim, etti mi sana 27 sene. Maaş 12 bin 800 TL. Allah bereket versin" ifadelerini kullandı.

CEM YILMAZ KAÇ TL MAAŞ ALIYOR?

Geçtiğimiz aylarda Bağ-Kur'dan emekli olan Cem Yılmaz, setten yaptığı paylaşımda maaşını söyleyerek "1996'dan beri setteyim, etti mi sana 27 sene. Maaş 12 bin 800 TL. Allah bereket versin" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz, emekli olduktan sonra yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar ben emekli oldum. bundan sonra kafam rahat. Allah herkese nasip etsin… İlk emekli postumla sizlerleyim. 1988'de başlayan iş hayatımın sonuna geldim. Artık Bağ-Kur emeklisiyim. İlk maaşımı aldım. 12.680 TL. Teşekkürler hayat. Çok çok mutluyum… Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm" demişti.