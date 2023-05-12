14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine artık saatler kalırken, ünlüler de oylarının rengini belli eden paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Cem Yılmaz oy vereceği cumhurbaşkanı adayını açıklayan ünlüler arasında yer alıyor. Cem Yılmaz kime oy verecek? Cem Yılmaz Twitter paylaşımı nedir?

Cem Yılmaz kime oy verecek? 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine artık saatler kalırken, ünlüler de oylarının rengini belli eden paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Cem Yılmaz oy vereceği cumhurbaşkanı adayını açıklayan ünlüler arasında yer alıyor. Cem Yılmaz kime oy verecek? Cem Yılmaz Twitter paylaşımı nedir? Detaylar...

CEM YILMAZ KİME OY VERECEĞİNİ AÇIKLADI?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 14 Mayıs seçimlerinde lime oy vereceğini açıkladı. Yılmaz, "'Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım' diyorsanız, Ben Kemal başkan diyorum…Başarılar dilerim Kemal Başkan... Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın, ihmal etmeyin" dedi.

"BEN KEMAL BAŞKAN DİYORUM"

Ünlü oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz, seçimlerde oyunu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na kullanacağını açıkladı.

"SEVGİLİ GENÇLER, LÜTFEN OY VERMEYİ UNUTMAYIN"

Paylaşımında Yılmaz, "Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım" diyorsanız, Ben Kemal başkan diyorum…Başarılar dilerim Kemal Başkan... Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın, ihmal etmeyin" dedi.