Cem Yılmaz'ın yeni filmi hangi platformda? Cem Yılmaz'ın filmi "Do Not Disturb" ne zaman yayınlanacak? Konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler?

Cem Yılmaz'ın üstlendiği film Do Not Disturb ne zaman yayınlanacak ve konusu nedir merak ediliyor. Cem Yılmaz'ın yeni filmi hangi platformda ve Cem Yılmaz'ın filmi "Do Not Disturb" ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Do Not Disturb filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler olduğu araştırılıyor. Cem Yılmaz'ın yeni filmi hangi platformda? Cem Yılmaz'ın filmi "Do Not Disturb" ne zaman yayınlanacak? Do Not Disturb filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Detaylar haberimizdedir…

CEM YILMAZ'IN YENİ FİLMİ HANGİ PLATFORMDA?

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın üstlendiği film, Karakomik Fimler serisindeki kahramanlardan Ayzek'in hayatını konu alıyor.

CEM YILMAZ'IN FİLMİ "DO NOT DISTURB" NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanacak yeni filmi "Do Not Disturb", 29 Eylül'de seyirciyle buluşacak.

DO NOT DISTURB FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk fragmanı ve görselleri paylaşılan filmin konusu kısaca şöyle:

"Pandemi sebebiyle işsiz kalıp karaya dönen Ayzek, sessiz sakin bir otelde gece vardiyasında başladığı işinin ilk gecesinde konukların peşine takılarak umulmadık maceralara atılır. Hayatını bir düzene koyabilmek için attığı bu ilk adımda kendisini hiç beklemediği olayların merkezinde bulur."

DO NOT DISTURB OYUNCU KADROSU KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda, Cem Yılmaz, Ahsen Eroğlu, Celal Kadri Kınoğlu, Özge Özberk, Bülent Şakrak, Nilperi Şahinkaya, Mustafa Kırantepe, Zafer Algöz, Diren Polatoğlu, Seda Akman, Can Yılmaz ve Selen Şenay yer alıyor.