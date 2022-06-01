Cem Yılmaz Bebek sahili olayına ne dedi? - Haberler

İstanbul Bebek'te bir çiftin herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girmesi ve olaydan kısa bir süre sonra da başka bir kişinin çıplak şekilde bankta güneşlenmesi tepkilere neden oldu. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da yaşananların ardından Bebek Sahili'nin fotoğrafını yayınlayarak İzel'in Bebek adlı şarkısına ait sözleri paylaştı. Peki, Cem Yılmaz Bebek sahili olayına ne dedi

CEM YILMAZ BEBEK SAHİLİ OLAYINA NE DEDİ

Sosyal medyada infiale neden olan görüntüler sonrası Cem Yılmaz bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından gönderi yayımlayan Yılmaz, Bebek Sahili'ne ait bir görsele yer veren Yılmaz, İzel'in Bebek adlı şarkısından sözler paylaştı. Ünlü komedyen paylaşımına şu notu düştü: "Çık güzelim çık ortaya çııık …aşktan saklanmakkkk ne demek…mutlulugun formülü çok açıııık ….bir seeen bir beeen…."

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