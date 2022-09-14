Şarkıcı Cem Yenel kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ajda Pekkan'a eşlik ettiği performansı ile adını duyuran Cem Yenel kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Cem Yenel kimdir? Cem Yenel kaç yaşında, nereli?

Cem Yenel 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ajda Pekkan'la yaptığı düet ile bir döneme damga vuran Cem Yenel kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Cem Yenel kimdir? Cem Yenel kaç yaşında, nereli? Cem Yenel biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

CEM YENEL KİMDİR?

Cem Yenel, 3 Temmuz 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2011 yılında Yetenek Sizsiniz'e katılan Cem Yenel, İngilizce söylediği şarkılarla seyircileri etkilemeyi başarmıştı. Okul hayatı boyunca okul orkestralarının daimi solisti olan Cem Yenel, ünlü şan eğitmeni Gül Sabar ile çalışmaya devam ederken, eğitimine Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji-ekonomi çift anadal öğrencisi olarak devam eden genç popçu, Boğaziçi Üniversitesi Orkestrası BÜMK'de Orkestra solisti olarak şarkı söylüyor.

Müziğe yatkınlığı heniz 3 yaşında ortaya çıkan Cem Yenel, anaokulunda müzik hocasının piyanoda çaldığı bir müziği doğru notalarla oyuncak piyano ile çalmasıyla fark edildi. 8 yaşında piyano çalmaya başlayan genç popçu müzikal eğitimi alarak kendini geliştirdi. "Aşk Biter Mi" single'ında ünlü müzik adamı Volga Tamöz ile çalışan Cem Yenel'in single kapak fotoğrafları ve klibinde de Nihat Odabaşı imzası bulunuyor. Klibinde Boğaziçi Üniversitesi'nden arkadaşlarıyla birlikte kamera önüne geçen Cem Yenel müzik otoritelerinden tam not aldı.