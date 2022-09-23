Cem Uzan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cem Uzan hayatı ve biyografisi!

Yaptığı açıklamalarla siyaset gündeminde ve sosyal medyada gündem olan Cem Uzan hakkında Cem Uzan kimdir? Cem Uzan kaç yaşında merak ediliyor. Peki, Cem Uzan nereli? Cem Uzan mesleği ne? Cem Uzan hayatı ve biyografisi!

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Cem Uzan kimdir? Yaptığı açıklamalarla siyaset gündeminde ve sosyal medyada gündem olan Cem Uzan hakkında Cem Uzan kimdir? Cem Uzan kaç yaşında merak ediliyor. Peki, Cem Uzan nereli? Cem Uzan mesleği ne? Cem Uzan hayatı ve biyografisi haberimizde...

CEM UZAN KİMDİR?

Cem Cengiz Uzan 26 Aralık 1960; İstanbul doğumlu Türk iş insanı, siyasetçi ve eski Genç Parti genel başkanıdır. Star gazetesi, Star TV ve Kral TV'nin eski sahibidir. Aile şirketlerine 2004 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmasına dek babası Kemal Uzan ve kardeşi Hakan Uzan'la birlikte Türkiye'nin ekonomik olarak en güçlü ailelerinden birinin üyesiydi.

Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star TV'yi kuran Cem Uzan, 2002 yılında Genç Parti'yi kurarak siyasete girdi. 23 Ağustos 2002 tarihinde gerçekleştirilen Genç Parti'nin üçüncü olağanüstü kongresinde partinin genel başkanlık görevine seçildi. Genç Parti, 2002 Türkiye genel seçimlerinde %7.25, 2007 Türkiye genel seçimlerinde ise %3.03 oy aldı. 2. Ergenekon iddianâmesinde, Şener Eruygur'u askerî darbeye teşvik etmekle suçlanan Cem Uzan, siyâsi sığınma talebini kabul eden Fransa'da hayatını sürdürmektedir. 2 Temmuz 2020 tarihinde Ankara'da yapılan Genç Parti 5. Olağan Kongresi'ne telekonferans yöntemiyle katılarak yeni genel başkanın Murat Hakan Uzan olduğunu açıklamıştır.

CEM UZAN HAYATI

Boşnak bir aileden gelen Cem Uzan, 20 Aralık 1960 tarihinde iş insanı Kemal Uzan ve Melahat Uzan'ın çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Hakan Uzan adında bir erkek kardeşi vardır. Liseyi İstanbul Alman Lisesi'nde tamamlayan Cem Uzan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Pepperdine Üniversitesi'nde işletme alanında lisans eğitimi aldı.

İş hayatı

Türkiye'de görsel ve işitsel basın alanlarında ilk özel (Star TV), ilk eğlence (Teleon TV), ilk müzik (Kral TV), ilk Türk sineması (Yeşilçam TV) ve ilk Türk dizileri (Dizi TV) televizyon kanalları; ilk özel (Süper FM), ilk arabesk müzik yayını yapan (Kral FM), ilk yabancı müzik yayını yapan (Metro FM) ve ilk slow müzik yayını yapan (Joy FM) radyo istasyonları ile ilk sayısal yayın platformunu (Star Digital) kurarak önemli işler başarmıştır. Mobil iletişim alanında da Telsim şirketiyle GPRS, MMS, WAP, MVS, Bas Konuş gibi hizmetleri Türkiye'de ilk olarak hizmete sokmuştur.[kaynak belirtilmeli]

Sahibi olduğu Star gazetesi, Türkiye'de en çok tiraj gören gazete konumuna geldi. Uzan ailesinin yönetiminde bulunduğu Çukurova ve Kepez Elektrik'te imtiyaz sözleşmeleri Haziran 2003'te iptal edildi, 3 Temmuz 2003'te de İmar Bankası ve Adabank'a el konuldu. Şubat 2004'te, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uzanlar'ın, İmar Bankası soruşturması çerçevesinde birçoğu hakkında ihtiyati tedbir kararı bulunan 219 şirketinin yönetimine el koydu.[kaynak belirtilmeli]

2008 yılında İmar Bankası soruşturması kapsamında hakkında dolandırıcılık ve zimmet suçlarından dava açıldı. 29 Mart 2013 tarihinde İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Cem Uzan'ın bankaya ait toplam 1 milyar 468 milyon 240 bin 378 TL'yi "zimmetin açığa çıkmasını önleyecek hilelerle nitelikli biçimde kendisine ve diğer Uzan aile mensuplarına aktardığına" karar verdi ve Uzan, 18 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay hapis cezasını onadı. İnfaz Yasası kapsamında cezası 9 yıl 2 ay olarak belirlendi.