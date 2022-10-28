Cem Uzan Bizim TV'de yaptığı açıklamalarla gündeme gelen isimlerden biri oldu. Söylemleriyle tartışmalara neden olan Cem Uzan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Cem Uzan kimdir? Cem Uzan kaç yaşında, nereli? Cem Uzan hayatı ve biyografisi nedir?

İş insanı olan Cem Uzan Genç Parti'nin eski genel başkanıdır. İstanbul Alman lisesinde öğrenim gördükten sonra üniversite eğitimi için ABD'ye gitmiştir. Peki, Cem Uzan kimdir? Cem Uzan kaç yaşında, nereli? Cem Uzan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CEM UZAN KİMDİR?

Tam adı Cem Cengiz Uzan'dır.

İş insanı olan Cem Uzan Genç Parti'nin eski genel başkanıdır. İstanbul Alman lisesinde öğrenim gördükten sonra üniversite eğitimi için ABD'ye gitmiştir.

Pepperdine Üniversitesinde lisans eğitimini işletme bölümüyle tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek iş hayatına başlamıştır.

Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı Star TV'yi kurmasının yanında sinema ve müzik yayınları yapan ilk televizyon ve radyo kanallarını oluşturmuştur.

Türkiye'de dönemin en varlıklı ailelerinden biri olan Uzan ailesinin mensubu Cem Uzan, tüm medya organlarında yayın yapan kuruluşlar yaratmıştır.

Elde ettiği bu başarıyla siyaset yapmaya başlamış ve Genç Parti'yi kurmuştur. 2002 seçimlerine birçok vaatle girmiş ancak barajın altında kalmıştır.

2004 yılına gelindiğinde Tasarruf ve Mevduat Fonu tarafından bütün mal varlıklarına el konulmuştur.

Cem Uzan 26 Aralık 1960 tarihinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Bugün 61 yaşında olan isim Boşnak kökenlidir.

Evlilikleri;

Cem Uzan ilk evliliğini Şebnem Berker'le yapmış ve bu evlilikten iki tane çocuğu bulunmaktadır.

Daha sonra boşanan Cem Uzan'ın ikinci evliliği Alara Zeynep Koçibey'le olmuştur. Yapmış olduğu bu evlilikten de iki tane çocuğu bulunmaktadır.

Uzun yıllar şarkıcı Nez'le birliktelik yaşadığı bilinen Uzan'ın üçüncü evlilğiyse 2012 yılında tasarımcı Fanny Blanchelande'le olmuş ve 2020 yılında Alev ismini verdikleri bir çocukları olmuştur.

Cem Uzan'ın toplamda beş tane çocuğu bulunmaktadır.