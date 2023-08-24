Adabank'ın satışı, Türkiye'nin finans dünyasında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Cem Uzan'ın bankasının son durumu merak konusu oldu. Peki, Cem Uzan'ın bankasının adı ne, satıldı mı? Adabank kime satıldı? İşte detaylar...

Cem Uzan'ın bankası hakkında detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Adabank'ın kime satıldığı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Cem Uzan'ın bankası satıldı mı araştırılmaktadır. Peki, Cem Uzan'ın bankasının adı ne, satıldı mı? Adabank kime satıldı? Detaylar haberimizde...

CEM UZAN'IN BANKASI SATILDI MI?

1984 tarihinde Uzan Grubu tarafından kurulan 2004 yılında TMSF tarafından el konulan Adabank, resmen satıldı.

ADABANK KİME SATILDI?

AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi, bankanın yeni sahibi oldu. Bankanın devir işlemi 215 milyon TL karşılığında gerçekleşti.

CEM UZAN'IN BANKASININ ADI NE?

Adabank, 30 Ekim 1984 tarihinde Uzan Grubu tarafından kurulmuş bir Türk bankasıdır. 2004 yılında Uzan Grubuna ait tüm şirketlere olduğu gibi bankaya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konuldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2006 yılında bankanın satışını gerçekleştirmiştir. 2006 yılında yapılan bu satışta, banka 45.1 milyon Türk lirası karşılığında Kuveytli şirket olan The International Investor Grubuna satılmış ancak grubun bu alımını mali yetersizlik nedeniyle BDDK iptal etmiştir. Daha sonra 2008 yılı Eylül ayında bankanın satış işlemleri tekrar gerçekleştirmiştir. Bu satışta ise Sinpaş Grubu iştiraklerinden Kök Menkul ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş., ihalede en yüksek fiyat olan 57.1 milyon dolar teklif vermiş ancak iki yıl aradan sonra 2010 yılında BDDK ihaleye onay vermemiştir. 2011 yılı Temmuz ayında banka için tekrar ihaleye çıkan BDDK'ya, bu satışta Remzi Gür ve ortağı G Capital tarafından 75 milyon dolarlık teklifte bulunulmuştur. Ancak BDDK 2 Ekim 2012 tarihinde bu satışa da onay vermemiştir.