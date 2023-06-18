Paris'te yaşayan iş adamı Cem Uzan, Galatasaray'a 72 milyon euroluk bir sponsorluk teklifine hazırlanıyor. Peki, Cem Uzan Galatasaray'a sponsor mu olacak? Cem Uzan Galatasaray'a sponsor oldu mu?

Galatasaray eski yöneticilerinden, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ile Paris'te buluşup Mauro Icardi transferiyle ilgili görüşen Cem Uzan'ın 19 Haziran pazartesi günü Galatasaray Kulübü'ne 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi yapacağı öğrenildi. Peki, Cem Uzan Galatasaray'a sponsor mu olacak? Cem Uzan Galatasaray'a sponsor oldu mu?

CEM UZAN GALATASARAY'A SPONSOR MU OLACAK?

Cem ve Hakan Uzan kardeşlerin Paris'te finans ekipleriyle 5.5 saat sponsorluk teklifi toplantısı yaptıkları öğrenildi. Bu arada Ural Aküzüm'den de Icardi'nin tapusunun alınmasıyla ilgili planlama yaptıkları sızan haberler arasında.

Cem Uzan'ın kurduğu yeni marka ile talip olacağı sponsorluklar şöyle: