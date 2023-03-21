Cem Uzan Cumhurbaşkanı adayı oldu mu? Cem Uzan neden reddedildi (YSK)? (edited)

YSK internet sitesinden, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerden başvuruları reddedilenler ve eksik evrakı bulunan başvurucularla ilgili kararları yayımladı. Peki, Cem Uzan Cumhurbaşkanı adayı oldu mu? Cem Uzan neden reddedildi (YSK)?

YSK seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvurularını "müracaatların bizzat Kurula yapılmadığı" gerekçesiyle reddetti. Cem Uzan Cumhurbaşkanı adayı oldu mu? Cem Uzan neden reddedildi?

CEM UZAN ADAY OLDU MU?

YSK seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvurularını "müracaatların bizzat Kurula yapılmadığı" gerekçesiyle reddetti. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ve Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal'ın da aralarında bulunduğu 9 başvuruda da eksik evrak tespit edildi.