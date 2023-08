Cem Uzan after party olayı nedir? Cem Uzan after party ne zaman? Cem Uzan 100 bin euro ödüllü party düzenliyor!

Cem Uzan'ın Monaco'da düzenleyeceği 100 bin Euro ödüllü paty gündeme geliyor. Cem Uzan after party olayı nedir merak ediliyor. İş adamı Cem Uzan after party ne zaman düzenleyeceği ve Cem Uzan after party olayı nedir soruları araştırılıyor. Peki, Cem Uzan after party olayı nedir? Cem Uzan after party ne zaman?