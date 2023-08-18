Cem Uzan after party olayı nedir? Cem Uzan after party ne zaman? Cem Uzan 100 bin euro ödüllü party düzenliyor!

Cem Uzan'ın Monaco'da düzenleyeceği 100 bin Euro ödüllü paty gündeme geliyor. Cem Uzan after party olayı nedir merak ediliyor. İş adamı Cem Uzan after party ne zaman düzenleyeceği ve Cem Uzan after party olayı nedir soruları araştırılıyor. Peki, Cem Uzan after party olayı nedir? Cem Uzan after party ne zaman?

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CEM UZAN AFTER PARTY OLAYI NEDİR?

Cem Uzan, hakkında bulunan mahkemeler sebebiyle yıllar önce Türkiye'de taşınmıştı. Fransa'da yaşayan Cem Uzan, kendisinin hareketli ve eğlenceli hayatına atıfla seçimlere katılıp kazanması halinde tüm ülkede oluşacak "after parti" gündeminde bahsediyor. Cem Uzan'da bunu gerçeğe dönüştürdü. Partiyi Monaco'da bir show programı düzenleyerek yapacağını açıkladı.

CEM UZAN AFTER PARTY NE ZAMAN?

Cem Uzan "After Party Monaco" isimli bir program yapacağını açıkladı. Cem Uzan bilindiği gibi Türkiye'nin ilk özel televizyonunun kurucusundur. Ancak bu büyük ödüllü partiyi ne zaman düzenleyeceği bilinmiyor.

CEM UZAN 100 BİN EURO ÖDÜLLÜ PARTY DÜZENLİYOR