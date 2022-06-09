Cem Uzan aday mı? Cem Uzan seçimde Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? - Haberler

Yurtdışında yaşayan Genç Parti kurucusu Cem Uzan, muhalefete "İnanın Recep Tayyip Erdoğan dönemi bitiyor. Seçim için sandık tarihi olan 25 Haziran 2023'ü bekleyin. Erken seçime 'hayır' deyin. 12 ay sonra Erdoğan'ı davulla zurnayla emekli edin gitsin" çağrısında bulundu. Peki, Cem Uzan aday mı? Cem Uzan seçimde Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

CEM UZAN SEÇİMDE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Cem Uzan yaptığı açıklamada,

"Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. Eğer milletimiz bana o teveccühü gösterir, o güveni bahşederse nelerin olması gerektiğini, nasıl yapılması gerektiğini söylemek benim görevim. Onun için ne olmasını gerektiğini de söylüyorum, ekonominin nasıl düzeleceğini anlatıyorum." dedi.

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