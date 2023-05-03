Cem Uzan aday mı? 2023 Cem Uzan milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Cem Uzan aday mı? 2023 Cem Uzan milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Cem Uzan aday mı? 2023 Cem Uzan milletvekili adayı mı? İşte detaylar...