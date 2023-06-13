Cem Topçuoğlu mesleği ne? Cem Topçuoğlu kaç yaşında, nereli?

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, reklamcı Cem Topçuoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Çiçeği burnunda aşıklar, Yasak Elma'nın veda partisine de birlikte katıldı. Peki, Cem Topçuoğlu kimdir? Cem Topçuoğlu kaç yaşında, mesleği ne?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şevval Sam kalbini Cem Topçuoğlu'na kaptırdı. Topçuoğlu reklamcılık sektörünün önde gelen başarılı isimleri arasında yer alıyor. Cem Topçuoğlu kimdir? Cem Topçuoğlu kaç yaşında, mesleği ne?

CEM TOPÇUOĞLU KİMDİR?

Cem Topçuoğlu reklamcılık sektörünün önde gelen başarılı isimleri arasında yer alıyor.

Cem Topçuoğlu, Türkiye'de voleybolun daha geniş kitlelerce sevilen bir spor olması için çalışmalar yaptı. 1997-2000 yılları arasında Voleybol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu'nda görev aldı.