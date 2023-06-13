Yasak Elma dizisindeki "Ender" rolüyle adından söz ettiren şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, reklamcı Cem Topçuoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Çiçeği burnunda aşıklar, Yasak Elma'nın veda partisine de birlikte katıldı. Peki, Cem Topçuoğlu kimdir? Cem Topçuoğlu kaç yaşında, nereli? Cem Topçuoğlu mesleği nedir?

Cem Topçuoğlu kimdir? Cem Topçuoğlu kaç yaşında, nereli? Cem Topçuoğlu mesleği nedir? soruları araştırılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şevval Sam kalbini Cem Topçuoğlu'na kaptırdı. Topçuoğlu reklamcılık sektörünün önde gelen başarılı isimleri arasında yer alıyor. Topçuoğlu geçtiğimiz günlerde "Yasak Elma" dizisinin veda partisinde de Şevval Sam'a eşlik etti. Peki,

CEM TOPÇUOĞLU KİMDİR?

Yasak Elma dizisindeki "Ender" rolüyle adından söz ettiren şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, reklamcı Cem Topçuoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Cem Topçuoğlu, 1963 yılında dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Reklamcılığın yanında voleybol ile de ilgilenen Topçuğlu, iki çocuk babasıdır.