Eda Ece, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz, Melisa Doğu ve Şebnem Sönmez'in başrolünü paylaştığı Yasak Elma dizisinde 6 sezondur yer alan Şevval Sam'ın özel hayatı merak ediliyor. Sevenleri arama motorlarında Cem Topçuoğlu ile Şevval Sam sevgili mi? Şevval Sam sevgilisi kim? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

Cem Topçuoğlu ile Şevval Sam sevgili mi? Şevval Sam sevgilisi kim? soruları merak ediliyor. Yasak Elma dizisindeki "Ender" rolüyle adından söz ettiren şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam'ın sevgilisi olan isim gündeme geldi. Sevenleri arama motorlarında Cem Topçuoğlu ile Şevval Sam sevgili mi? Şevval Sam sevgilisi kim? sorularına yanıt aradı.

CEM TOPÇUOĞLU İLE ŞEVVAL SAM SEVGİLİ Mİ?

Yasak Elma dizisindeki "Ender" rolüyle adından söz ettiren şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, reklamcı Cem Topçuoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Çiçeği burnunda aşıklar, Yasak Elma'nın veda partisine de birlikte katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şevval Sam kalbini Cem Topçuoğlu'na kaptırdı. Topçuoğlu reklamcılık sektörünün önde gelen başarılı isimleri arasında yer alıyor. Topçuoğlu geçtiğimiz günlerde "Yasak Elma" dizisinin veda partisinde de Şevval Sam'a eşlik etti. İlişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşayan ikilinin açıklama yapıp yapmayacağı ise bilinmiyor.