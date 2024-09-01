Cem Söküt kimdir? Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olan Cem Söküt kaç yaşında, nereli?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Star TV'nin iddialı dizisi "Yalı Çapkını"nın yeni sezon çekimleri başladı. Diziye Sinan adında yeni bir karakter eklendi. Sinan karakterinin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Cem Söküt kimdir? "Yalı Çapkını" dizisinin kadrosuna katılan Cem Söküt kaç yaşında ve nereli? İşte Cem Söküt hakkında merak edilenler...

CEM SÖKÜT KİMDİR?

Cem Söküt dizi film oyuncusu, sporcudur. Aslen bir Muaythai sporcusudur. Cem Söküt, 2019 yılından itibaren Çukur, Duran, Hakim, Mahkum gibi çeşitli film ve dizilerde yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Daha önce Çukur, Duran, Hakim ve Mahkum dizilerinde rol alan Cem Söküt, son olarak Hande Türkel' in yönettiği, Cem Özüduru ve Ozan Ağaç'ın senaryosunu yazdığı Barda filminde rol aldı.