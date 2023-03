Gündemde yer alan isimlerden biri olan Cem Seymen hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Cem Seymen'in hayatını araştırıyor. Peki, Cem Seymen kimdir? Cem Seymen kaç yaşında, nereli? Cem Seymen hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

CEM SEYMEN KİMDİR?

Cem Seymen (d. 1972, Ürgüp), Türk gazeteci, televizyon programcısı ve ekonomist. Ürgüp Belediye Başkanlığı ve 18. dönem Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in oğlu olan Cem Seymen Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Ürgüp'te, liseyi ise İstanbul'da bitirip Bilkent Üniversitesi'nde turizm işletmeciliği bölümünde eğitimine devam etmiştir. Bir süre turizm sektöründe faaliyet gösteren Cem Seymen, ardından eğitim için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir. 1993-1999 yılları arasında New York kentinde yaşamıştır. Seymen, City University of New York'ta siyasal ekonomi bölümü ile New York Üniversitesi'nde televizyon yayıncılığı üzerine eğitim almış, ABC, CBS ve NBC televizyonlarında ise meslek seminerlerine katılmıştır. Amerika'daki eğitimini tamamladıktan sonra BRT televizyonunda ekonomi muhabiri olarak görev yapmış ve Hayatın Renkleri adlı programı sunmuştur. Seymen gazetecilik mesleği de yapmaktadır. Ayrıca tekrar üniversite sınavlarına girerek Beykent Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü burslu olarak kazanmıştır. "Joseph Conrad Romanlarında Sömürgeciliğin İzleri" adlı çalışması ile yüksek lisans yapmıştır. Cem Seymen, CNN Türk kanalında ekonomi - finans haberleri sunmakta ve "Para Dedektifi" programı ile bilim, teknoloji, eğitim, inovasyon, üretim, tarım ve hayvancılık alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca çeşitli yerlerde sunuculuk yapmış ve üniversitelerde iletişim, tarım ve ekonomi üzerine yapılan konferanslara konuşmacı olarak davet edilmiştir.CNN Türk'te hazırladığı Para Dedektifi programından dolayı bazı sempozyumlara da davet edilmiştir. 2021 yılının ocak ayında ilk kitabı "Özgürlüğün Rengi Mavidir" yayımlanmıştır. Bir dönem, CNN Türk kanalında ekonomi editörlüğü de yapmıştır. 2023 Kahramanmaraş depremleri gündemine dair depremin ardından Kızılay, TRT gibi kamu kuruluşları başta olmak üzere devletin tüm araçlarıyla beraber depreme müdahalede geç kaldığını belirten tweet attığı için CNN Türk ile olan iş akdi feshedilmiştir.