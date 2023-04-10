Cem Saygı kimdir? Memleket Partisi Zonguldak milletvekili adayları! Cem Saygı TikTok hesabı nedir?
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Memleket Partisi'nin Zonguldak milletvekili adayının yaptığı dans sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar tarafından Memleket Partisi Zonguldak milletvekilleri araştırılmaktadır. Peki, Memleket Partisi Zonguldak milletvekili adayları neler? Cem Saygı kimdir? Cem Saygı TikTok hesabı nedir? İşte detaylar...
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi 26 siyasi parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na iletti. Memleket Partisi'nin Zonguldak'ta 5.sıradan aday gösterdiği Cem Saygı'nın dans videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar tarafından Memleket Partisi Zonguldak milletvekili aday listesi araştırılmakta. Peki, Memleket Partisi Zonguldak milletvekili adayları neler? Cem Saygı kimdir?Cem Saygı TikTok hesabı nedir? Detaylar haberimizde...
CEM SAYGI KİMDİR?
Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunmaya devam ediyor. 34 gün sonra yapılacak seçimler için Memleket Partisi de YSK'ya listelerini sundu. Cem Saygı, Memleket Partisi'nin Zonguldak milletvekili adayı listesinde 5'inci sırada yer almaktadır.
CEM SAYGI TİKTOK HESABI NEDİR?
Memleket Partisi'nin Zonguldak'tan 5. sıradan aday gösterdiği Cem Saygı'nın TikTok hesabı araştırılıyor. Cem Saygı, TikTok'ta @cemsaygi67 kullanıcı adıyla yer almaktadır.