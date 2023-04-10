Cem Saygı kimdir? Memleket Partisi Zonguldak milletvekili adayları! Cem Saygı TikTok hesabı nedir?

Memleket Partisi'nin Zonguldak milletvekili adayının yaptığı dans sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar tarafından Memleket Partisi Zonguldak milletvekilleri araştırılmaktadır. Peki, Memleket Partisi Zonguldak milletvekili adayları neler? Cem Saygı kimdir? Cem Saygı TikTok hesabı nedir? İşte detaylar...