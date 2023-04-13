Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken, geçtiğimiz günlerde internete düşen Memleket Partili Cem Saygı ile ilgili görüntüler büyük ses getirdi. Cem Saygı adaylıktan çekildi mi? Cem Saygı aday mı?

Memleket Partisi'nden Zonguldak 5. sıra adayı olan 22 yaşındaki Cem Saygı adaylıktan çekildi. Sosyal medyaya düşen dans görüntüleriyle tartışma yaratan Saygı, görüntülerin eski olduğunu ve kendisini lekelemeye çalıştıklarını söylemişti. Peki, Cem Saygı adaylıktan çekildi mi? Cem Saygı aday mı?

CEM SAYGI ADALIKTAN ÇEKİLDİ Mİ?

Zonguldak 5. sıra adayı olan 22 yaşındaki Cem Saygı'nın müzik eşliğinde dans ettiği video büyük tartışma yaratırken, genç vekil adayı görüntülerin eski olduğunu ve kendisini lekelemeye çalıştıklarını söyledi.

Memleket Partili vekil adayı yaptığı açıklamalara rağmen tepkiler dinmeyince bugün yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Esnafı gezerek destek isteyen Cem Saygı, sosyal medyada yer alan dans videoları üzerine "Sosyal medyada bir şeyler paylaşıldı. Bunlar şu anda resmen bizi lekeliyorlar. Şu anda sosyal medyada birinci sıradayım. Hiç bir şeyi kafama takmıyorum. Umurumda değil" diye konuşmuştu.