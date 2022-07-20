Cem Pilevneli kimdir? Cem Pilevneli kaç yaşında ve nereli? Cem Pilevneli biyografisi!

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CEM PİLEVNELİ KİMDİR?

Besteci, yorumcu ve aranjör Cem Pilevneli, sanatçı bir ailenin içinde resim ve heykel yaparak büyüdü. Çocukluk döneminde şiire merak sararak 10 yaşında katıldığı bir şiir yarışmasında birincilik ödülü aldı. Müziğe küçük yaşlarda başlayan Pilevneli'nin, ilkokulda davul dersleri alarak başladı. Başta davula sonra da müziğe tutkuyla bağlandı. Lise eğitimi sırasında çesitli gruplarda davul çalan Pilevneli, okulunun orkestrasında yer alarak yarışmalara katıldı. 2014 yılında Berklee College of Music'te üniversite eğitimine başlayarak 2018 yılında mezun oldu. 2015 senesinde düzenlenen Roxy Müzik Günleri yarışmasının En İyi Davulcu kategorisinde birinciliği bulunan sanatçı aynı zamanda perküsyon da çalmaktadır.

2018 yılında Kenan Doğulu ile tanışmasının ardından Doğulu'nun prodüktörlüğünü yaptığı ilk albümü için çalışmalara başladı. İlk teklisini 2017'de yayınlayan Cem Pilevneli'nin üç İngilizce, iki de Türkçe teklisi bulunuyor.

CEM PİLEVNELİ INSTAGRAM HESABI

Cem Pilevneli Instagram hesabı "cempilevneli" 9 bin takipçisi bulunuyor.