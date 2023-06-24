Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Cem Pamiroğlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Cem Pamiroğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Cem Pamiroğlu kimdir? Cem Pamiroğlu kaç yaşında, nereli? Cem Pamiroğlu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Cem Pamiroğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Cem Pamiroğlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Cem Pamiroğlu kimdir? Cem Pamiroğlu kaç yaşında, nereli? Cem Pamiroğlu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

CEM PAMİROĞLU KİMDİR?

Cem Pamiroğlu (d. 17 Eylül 1957, İstanbul), Türk eski millî futbolcu, teknik direktör. 1957'de İstanbul'da doğan Cem Pamiroğlu futbola Fenerbahçe minik takımında başladı. 1975'te A takıma yükselerek, 1987'ye kadar Fenerbahçe'de oynadı. Sol bekte ve savunmanın ortasında görev yapan, takım kaptanlığına kadar yükselen Pamiroğlu, Fenerbahçe'de 3 kez lig, 2 kez kupa şampiyonluğu kazandı. 508 maça çıkarak, kulüp tarihinde Müjdat Yetkiner, Lefter Küçükandonyadis, Şeref Has'tan sonra en çok oynayan dördüncü isim oldu. 1987'de Sarıyer'e transfer oldu ve futbolu 1990 yılında Sarıyer-Fenerbahçe jübile maçıyla lacivert-beyazlı kulüpte bıraktı.

Bir dönem ümit millî takımını da çalıştıran Pamiroğlu, Çaykur Rizespor, Şekerspor, Göztepe gibi takımların teknik direktörlüğünü de yaptı. 2008-09 sezonunda çalıştırdıği Çanakkale Dardanelspor'la 2. Lig Play-off şampiyonluğu yaşayarak 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Hâlen U-19 ve U-18 millî takım teknik direktörlerindendir.