ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının ana haber bülteni ile bağlantı gerçekleştirdiği sırada ünlü haber spikeri Cem Öğretir'in bir anda burnu kanamaya başladı. Peki, Cem Öğretir burun kanama VİDEOSU yayınlandı mı?

CEM ÖĞRETİR BURUN KANAMA VİDEOSU YAYINLANDI MI?

Cem Öğretir Esra Erol'un programı kapanmadan önce günün başlıklarından kısa bir geçiş yapıyor. Bugün de Esra Erol tam bağlantıyı gerçekleştirdiği sırada bir anda Cem Öğretir'in burnu kanamaya başladı. İşte o an:

Resim bulanıklaştırılmıştır.

CEM ÖĞRETİR KİMDİR?

Öğretir, 10 Eylül 1973'te İngiltere'de doğdu. Çocukluğunu Eskişehir'de geçirdi.

Eğitimi

1995'te Anadolu Üniversitesi Sinema- Televizyon bölümünden mezun oldu.

Özel hayatı

2006 yılından beri kendisi gibi haberci ve sunucu olan Seda Öğretir ile evlidir. Çiftin, 1 kızı bulunmaktadır.