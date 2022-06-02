Cem Mumcu kimdir? Cem Mumcu kaç yaşında nereli? Cem Mumcu hayatı ve biyografisi! - Haberler

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CEM MUMCU KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Aralık 1966

(55yaşında)

Akçaabat

Bireysel çalışmalarında Analitik Yönelimli Varoluşçu Terapi yöntemini uygulamaktadır.

Conflict Management, Etkileşim Grupları; Gruplardaki Yapısal Sorunları Tanımlama ve Çözüm konularında çalışmaktadır. Birçok şirket ve kuruma danışmanlık hizmeti, eğitim ve konferanslar vermektedir.

Artistik Yaratıcılık ve Duygudurum(mood) konusunda bilimsel araştırmalar yaptı.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sanat Psikolojisi ve Artistik Yaratıcılık dersi verdi.

Halen Genel Yayın Yönetmenliği'ni sürdürdüğü Okuyan Us Yayınevi 4 Ağustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.'ni 1997 yılında kurdu. Okuyan Us, Türk okuyucuyu psikiyatri/psikoloji alanının en başarılı eserleriyle buluşturan yayınevi olma özelliğini sürdürmektedir. Aynı zamanda, Dizüstü Edebiyat ve Üç Günlük Dünya Edebiyatı projeleriyle Türk yayıncılık sektörüne yepyeni kitap kategorileri ve çok okunan yazarlar kazandırmaktadır.

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