Cem Madra kimdir? Cem Madra neden öldü, hastalığı ne?

Açık Radyo'nun 4 Mayıs 2022 tarihinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda radyolarının kurucusu olan Cem Madra'nın vefat ettiğini bildirdiler. Peki, Cem Madra kimdir? Cem Madra neden öldü? Cem Madra'nın hastalığı neydi?

CEM MADRA KİMDİR

Yazar Ömer Madra'nın oğlu ve Açık Radyo'nun kurucusu Cem Madra'nın 4 Mayıs 2022'de hayatını kaybettiği bildirildi. Vefat haberi, Açık Radyo'nun Twitter hesabından, "Radyomuzun kurucularından, programcımız, dostumuz, etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Açık Radyo'ya sayısız katkıda bulunmuş olan dostumuzun ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." sözlerine yer verilerek yapıldı.

AÇIK RADYO NE ZAMAN KURULDU

İstanbul ili ve çevresine yayın yapmak amacıyla açılmış olan bölgesel, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen radyo istasyonu Açık Radyo, 13 Kasım 1995 tarihinde kurulmuştur ve İstanbul ve çevresinde FM 95 Mhz bandı üzerinde yayın yapmaktadır.

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