Cem Küçük kimdir? Cem Küçük nereli, eşi kimdir? Cem Küçük hayatı ve biyografisi nedir? - Haberler

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Cem Küçük kimdir? Cem Küçük nereli, eşi kimdir? Cem Küçük hayatı ve biyografisi nedir?

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Cem Küçük kimdir? Cem Küçük nereli, eşi kimdir? Cem Küçük hayatı ve biyografisi nedir?

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CEM KÜÇÜK KİMDİR?

Cem Küçük (d. 1978, Zonguldak ), Türk gazeteci, yazar ve tercüman. İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı'nı bitirdikten sonra uzun yıllar yazarlık ve çevirmenlik yaptı. Medyaya girişi editörlük yaparken tanıştığı Rasim Ozan Kütahyalı ile başladı.

Cem Küçük kimdir? Cem Küçük nereli, eşi kimdir?

Doğum tarihi : 1978

Kaç yaşında: 42 yaşında

Nereli : Zonguldak, Türkiye

Eğitim : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Cem Küçük (d. 1978, Zonguldak ), Türk gazeteci ve yazar. Günümüzde Türkiye Gazetesi'nde yazarlık yapmaktadır.

1978 yılında Zonguldak'ta doğdu. İlk öğretim ve orta öğretimini Zonguldak'ta tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra ilk iş olarak Profil Yayınları'nda editörlük yaptı. Daha sonra Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başladı. Televizyon dünyasına ilk adımını TVNET ile attı. Yeni Şafak gazetesinden ayrıldıktan sonraki durağı Star gazetesi oldu. Bir süre 24 TV'de siyaset programı yaptı. Cem Küçük şu anda Türkiye gazetesinde yazarlık yapmaktadır. Ayrıca birçok konuda kitap yazmıştır.

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