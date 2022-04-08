Cem Küçük kimdir? Cem Küçük nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Cem Küçük hayatı ve biyografisi! - Haberler

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Cem Küçük kimdir? Cem Küçük nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Cem Küçük hayatı ve biyografisi!

Haberler.com - Gündem
Cem Küçük kimdir? Cem Küçük nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Cem Küçük hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Cem Küçük izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Cem Küçük kaç yaşında, nereli? Cem Küçük hayatı ve biyografisi! Cem Küçük kimdir? İşte detaylar...

ZONGULDAK (Haberler.com) - Cem Küçük kimdir? Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Cem Küçük hakkında araştırmalar yapılıyor. Cem Küçük kimdir? Cem Küçük kaç yaşında, nereli? Cem Küçük hayatı ve biyografisi haberimizde...

CEM KÜÇÜK KİMDİR?

Doğum tarihi : 1978

Kaç yaşında: 44 yaşında

Nereli : Zonguldak, Türkiye

Eğitim : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Cem Küçük 1978, Zonguldak doğumlu, Türk gazeteci, yazar ve tercümandır.

1978 yılında Zonguldak'ta doğdu. İlk öğretim ve orta öğretimini Zonguldak'ta tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra ilk iş olarak Profil Yayınları'nda editörlük yaptı. Daha sonra Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başladı. Televizyon dünyasına ilk adımını TVNET ile attı. Yeni Şafak gazetesinden ayrıldıktan sonraki durağı Star gazetesi oldu. Bir süre 24 TV'de siyaset programı yaptı. Cem Küçük şu anda Türkiye gazetesinde yazarlık yapmaktadır. Aynı zamanda TGRT Haber'de sabah yayınlanan Cem Küçük ile Günaydın Türkiye adlı haber programı sunmaktadır. Ayrıca birçok konuda kitap yazmıştır.

Aka Kolejinde İngilizce Öğretmeni olan Demet Palak Küçük ile evlidir. 2 erkek çocuğu babasıdır .

Haberler.com - Gündem

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