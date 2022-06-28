Cem Küçük istifa etti mi? Cem Küçük TGRT'den ayrıldı mı?

Cem Küçük istifa etti mi? Sedat Peker, aralarında yaşanan atışma sonrası Cem Küçük'e 1 hafta süre vererek kendisinden özür dilemesini istedi. "Freud'un Talebesi" adlı Twitter hesabından paylaşım yapan Peker, özür dilemesi durumunda 2015 yılında Kıbrıs tatilinde yaptıklarını paylaşmakla Cem Küçük'ü tehdit etti. Peki, Cem Küçük istifa etti mi? Cem Küçük olayı! Cem Küçük TGRT'den ayrıldı mı? İşte detaylar...

CEM KÜÇÜK İSTİFA ETTİ Mİ?

Sedat Peker'in "Özür diliyorum diyeceksin ya da 2015 Kıbrıs tatilinde yediğin haltları herkes izleyecek." tehdidi sonrası istifası istendiği öne sürülen gazeteci Cem Küçük, sessizliğini bozdu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Küçük, "Sevgili arkadaşlar işimin başındayım. Yazılanların hepsi yalan" diyerek iddiaları yalanladı.

Peker paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Karakteri, soyismi kadar olan Cem Küçük sana önümüzdeki hafta sonuna kadar süre veriyorum ya çıkıp televizyonda REİS SEDAT PEKER hakkında yanılmışım, özür diliyorum diyeceksin ya da 2015 Kıbrıs tatilinde yediğin haltları herkes izleyecek. Seçim senin!"

İSTİFASI İSTENDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Peker'in paylaşımının ertesi günü yazısında emeklilik sinyali veren Cem Küçük'ün istifası istendiği öne sürüldü. Küçük'ün sağlık sorunlarını gerekçe göstererek TGRT ve Türkiye Gazetesi'nden ayrılacağı iddia edildi.

CEM KÜÇÜK İDDİALARI YALANLADI

Konu hakkında sessizliğini bozan Küçük, istifa iddialarını yalanladı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Küçük, "Sevgili arkadaşlar işimin başındayım. Yazılanların hepsi yalan" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

CEM KÜÇÜK KİMDİR?

Cem Küçük 1978, Zonguldak doğumlu, Türk gazeteci, yazar ve tercümandır.

1978 yılında Zonguldak'ta doğdu. İlk öğretim ve orta öğretimini Zonguldak'ta tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra ilk iş olarak Profil Yayınları'nda editörlük yaptı. Daha sonra Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başladı. Televizyon dünyasına ilk adımını TVNET ile attı. Yeni Şafak gazetesinden ayrıldıktan sonraki durağı Star gazetesi oldu. Bir süre 24 TV'de siyaset programı yaptı. Cem Küçük şu anda Türkiye gazetesinde yazarlık yapmaktadır. Aynı zamanda TGRT Haber'de sabah yayınlanan Cem Küçük ile Günaydın Türkiye adlı haber programı sunmaktadır. Ayrıca birçok konuda kitap yazmıştır.

Aka Kolejinde İngilizce Öğretmeni olan Demet Palak Küçük ile evlidir. 2 erkek çocuğu babasıdır.

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