Ünlü Türk yönetmen olarak bilinen Cem Karcı kimdir? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Konuya ilişkin olarak Cem Karcı kaç yaşında, evli mi? Soruları da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Cem Karcı kimdir? Cem Karcı kaç yaşında, evli mi? Cem Karcı hayatı biyografisi!

Birçok ödülü bulunmakta olan ünlü Türk yönetmen, farklı yapımlarında yönetmenliğini üstlenmiştir. Son zamanlarda gündeme gelen olaylar ile birlikte birçok kişi tarafından Cem Karcı kimdir? Sorusu arama motorları üzerinde sorgulatılıyor ve araştırılıyor. Peki, Cem Karcı kimdir? Cem Karcı kaç yaşında, evli mi? Cem Karcı hayatı biyografisi!

CEM KARCI KİMDİR?

Cem Karcı, 3 Mayıs 1982 yılında Gaziantep'de dünyaya gelmiştir. 40,41,42,43,46,47 olmak üzere toplamda 6 kez Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Yönetmen Ödülü almıştır. 1986 Yılında ailece Mardin'e taşındılar. Marmara Üniversitesi iletişim fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema bölümünde eğitim aldı.

CEM KARCI FİLMLERİ VE DİZİLERİ

İlk Aşk (2006)

Ezel (2009-2011)

Uçurum (2012)

Karadayı (2012-2015)

Tatlı Küçük Yalancılar (2015)

Hayat Şarkısı (2016-2017)

Siyah İnci (2017-2018)

Her Şey Seninle Güzel (2018)

Gülperi (2018-2019)

Hercai (2019-2020)

Kırmızı Oda (2020-2021)

İlk ve Son (2021-)

Ömer (2023-)

Terzi (Yakında)