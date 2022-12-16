Anadolu Rock müziğinin efsanesi olan Cem Karaca'nın hayatının film olması sevenlerini heyecanlandırırken bir yandan da Cem Karaca'nın hayatını kimin oynayacağı merak ediliyor. Arama motorlarında ise Cem Karaca'nın hayatını kim oynayacak? Cem Karaca filminde kim oynayacak? soruları aratılıyor. İşte tüm merak edilenler...

Rock müziğin efsane ismi olan Cem Karaca'nın hayatı ve kariyerini konu alan Cem Karaca filminin detayları merak ediliyor. Başarılı sanatçının filminde Cem Karaca'yı kimin canlandıracağı ise aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, Cem Karaca'nın hayatını kim oynayacak? Cem Karaca filminde kim oynayacak?

CEM KARACA'NIN HAYATINI KİM OYNAYACAK?

Cem Karaca'yı canlandıracak olan isim henüz belirlenmedi. İsim belirlendiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

CEM KARACA KİMDİR?

Karaca, 5 Nisan 1945'de Ìstanbul'da dünyaya geldi. Toto Karaca ve Mehmet Karaca'nin ilk çoçuğu olan Cem Karaca, müzikle ilk tanışması annesinin teyzesi Rosa'nın piyano notaları ve piyano nağmeleri öğretmesi ile oldu. 14 yaşında Ìzmir'de tatil sırasında aşık olduğu kız için Johnny Guitar adlı şarkıyı söyleyen usta sanatçı, annesini etkilemiştir. Anne Toto Karaca oğlunun müziğe yönelmesinde en önemli etken olmuştur. Profesyonel anlamda ilk çalışmaları Rockn Roll türünde olmuş ve 1963 senesine doğru "Dinamitler" adı ile arkadaşları ile kurduğu grupla sahne almaya başladı. Aynı sene "Dinamilter" grubunun dağılması sonrası "Bekledikleriniz" ile dönüş yaptı. Bir süre sonra "Bekledikleriniz" grubunu Gökçen Kaynatan'ın grubu izledi. Gokçen Kaynatan'ın grubuyla müzik hayatını sürdüren Cem Karaca, gruptan ayrıldıktan sonra tiyatro ile ilgilendi.